В Рубцовске устранили дефект на теплосети

Начато заполнение сетей

БАРНАУЛ, 15 января. /ТАСС/. Повреждение на теплосети в городе Рубцовске Алтайского края, где более 10 зданий остались без отопления в мороз, устранено. Об этом сообщили в "Сибирской генерирующей компании".

"Повреждение на теплосети диаметром 159 мм обнаружено и устранено, энергетики приступили к заполнению сетей", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение было отключено из-за аварийной ситуации на теплосети, температура воздуха на улице составляет около минус 30 градусов. Врио главы Рубцовска Игорь Башмаков сообщал, что отключение коснулось зданий по улицам Гвардейская, Рихарда Зорге, Степана Разина. В границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации. Восстановить теплоснабжение планируется к 17:00 (13:00 мск).

По факту аварийного отключения тепла прокуратура организовала проверку. По данным надзорного ведомства, отключено отопление в 10 многоквартирных домах и одном социальном объекте. Ведомство даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и аварийных служб.

12 января произошло отключение отопления более чем в 900 зданиях Рубцовска. Тысячи жителей остались без тепла. Ремонтные работы были завершены. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поставки услуг.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Алтайском крае с 15 по 20 января ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха до минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха до минус 40 градусов и ниже.