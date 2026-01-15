ТАСС и СК подготовили проект о выдающихся следователях со времен Петра Великого

В нем раскрываются подробности работы Егора Пашкова, Георгия Скорнякова-Писарева, Михаила Волконского и других знаменитых следователей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС совместно со Следственным комитетом России подготовило к 15-летию со дня образования ведомства проект о наиболее выдающихся следователях с эпохи Петра I.

"История следственных органов в России началась даже до того, как страна стала империей, - при Петре I, когда тот еще был царем. Именно он заложил основу работы следствия в России. ТАСС в проекте показывает, с чего все начиналось, как была устроена служба, как сложились судьбы первых следователей", - отметила один из авторов проекта Майя Шкапина.

ТАСС раскрывает подробности работы Егора Пашкова, Георгия Скорнякова-Писарева, Михаила Волконского и других знаменитых следователей. "Проект интересен тем, что в нем многие личности, известные в первую очередь своими военными достижениями, раскрываются как талантливые следователи", - считает Шкапина.