Действительно ли россиян заставят отказаться от пластиковых окон?

Никакого всеобщего запрета на монтаж пластиковых окон в многоквартирных домах нет. В России попросту не существует нормативного акта, который бы запрещал собственникам устанавливать пластиковые окна или обязывал менять их на деревянные.

Вместе с тем, по словам юриста, главного редактора "ЖКХ Ньюс" и автора Telegram-канала "ЖКХ" Антонины Юдиной, важно учитывать, что фасад многоквартирного дома является общим имуществом собственников помещений (п. 3 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ). "Если замена окон связана с использованием или изменением общего имущества, например, при остеклении балкона, которого изначально не было, или при увеличении площади остекления за счет фасадной поверхности, — такое вмешательство требует решения общего собрания собственников (ОСС) в соответствии с ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, — разъясняет эксперт. — При этом простая замена старых окон на новые (в том числе пластиковые) в пределах существующих проемов и без изменения конструктивных характеристик фасада не считается использованием общего имущества и согласования с ОСС не требует".

Юрист также поясняет, что исключение на федеральном уровне касается домов, отнесенных к объектам культурного наследия. В этом случае даже замена окон в пределах существующих проемов может потребовать согласования, поскольку Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия" запрещает изменять внешний облик таких зданий без разрешения органа охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, Антонина Юдина обращает внимание, что в каждом городе действуют свои правила благоустройства, которые могут устанавливать дополнительные требования к фасадам зданий. На уровне местных властей могут вводиться обязательные требования к паспорту фасада и порядку его изменения. При наличии таких норм именно там следует искать возможные ограничения на изменение материалов оконных конструкций, цвета рамы с наружной стороны.

Юрисконсульт "СберПрава" Ксения Солод также отмечает, что запрет на установку пластиковых окон или требование их замены — это миф, возникший из-за неверного толкования отдельных норм, маркетинговых уловок или преувеличения узкоспециализированных правил. Но "работы по изменению конфигурации оконного проема, например при установке панорамных окон, расширении проема или изменении его формы, считаются перепланировкой и помимо согласия собственников помещений в многоквартирном доме требуют проекта и разрешения жилищной инспекции или архитектурного управления".

Юристы "СберПрава" дают собственникам помещений в многоквартирных домах следующие советы: