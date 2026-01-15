Электрички до Москвы на белорусском направлении не ходили более часа

Движение пригородных поездов прекратилось примерно в 10:00 мск

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Электропоезда в сторону Москвы в четверг задерживаются более чем на час на белорусском направлении, передает корреспондент ТАСС.

Движение пригородных поездов прекратилось примерно в 10:00 мск, пассажирам сначала сообщали о задержке, а затем - об их отмене до неизвестного времени.

"Уважаемые пассажиры, все электропоезда до Москвы задерживаются до неопределенного периода по техническим причинам", - объявили на станции Перхушково.

На сайте расписания поездов появилось объявление, что в 11:00 мск электрички возобновили движение, но с задержками.