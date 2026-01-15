ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Свердловские врачи удалили мужчине опухоль весом более 60 кг

По словам медиков, опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость
Редакция сайта ТАСС
10:47

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Опухоль, которая росла более 20 лет и весила более 60 кг, удалили пациенту врачи Свердловского областного онкологического диспансера (СООД). По словам медиков, опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, рассказали в региональном Минздраве.

"Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни. Липосаркома - опухоль, развивающаяся из жировой ткани, находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики: на начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку", - рассказали там.

Медики отмечают, что особенность такой опухоли - резкое увеличение при достижении определенной массы - на первичном приеме в СООД вес пациента составлял около 150 кг, а спустя месяц - достиг 180 кг. В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость. За 30-летнюю практику заведующего отделением абдоминальной онкологии СООД Вадима Голоднова новообразование такого объема встретилось впервые.

Кроме того, хирургическое вмешательство было сопряжено с высоким риском массивной кровопотери и тромбоэмболии. Поскольку мужчина из-за опухоли не мог долго лежать на спине - врачам пришлось заранее проработать процесс укладки на операционный стол, продумать интубацию для искусственной вентиляции легких и учесть другие нюансы. Гигантскую липосаркому удалили в полном объеме за 40 минут. 

РоссияСвердловская область