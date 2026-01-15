Свердловские врачи удалили мужчине опухоль весом более 60 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Опухоль, которая росла более 20 лет и весила более 60 кг, удалили пациенту врачи Свердловского областного онкологического диспансера (СООД). По словам медиков, опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, рассказали в региональном Минздраве.

"Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни. Липосаркома - опухоль, развивающаяся из жировой ткани, находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики: на начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку", - рассказали там.

Медики отмечают, что особенность такой опухоли - резкое увеличение при достижении определенной массы - на первичном приеме в СООД вес пациента составлял около 150 кг, а спустя месяц - достиг 180 кг. В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость. За 30-летнюю практику заведующего отделением абдоминальной онкологии СООД Вадима Голоднова новообразование такого объема встретилось впервые.

Кроме того, хирургическое вмешательство было сопряжено с высоким риском массивной кровопотери и тромбоэмболии. Поскольку мужчина из-за опухоли не мог долго лежать на спине - врачам пришлось заранее проработать процесс укладки на операционный стол, продумать интубацию для искусственной вентиляции легких и учесть другие нюансы. Гигантскую липосаркому удалили в полном объеме за 40 минут.