В Сибири из-за аномальных морозов закрывают катки и лыжные базы

Также в городах ограничили посещение ледовых городков и отменили спортивные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 января. /ТАСС/. В городах Сибири из-за аномальных морозов закрыли городские катки и горнолыжные трассы, ограничили посещение ледовых городков и отменили спортивные мероприятия. Об этом сообщают официальные Telegram-каналы мэрий и спортивных объектов.

"Из-за сильных морозов отменены массовые катания на открытых катках и лыжных базах Красноярска с 15 по 20 января. Все учебно-тренировочные занятия спортивных школ переносятся в крытые помещения", - говорится в сообщении мэрии. В Омске приостановили работу все катки на открытом воздухе и часть аттракционов в парках, сообщила мэрия города. В Новосибирске из-за морозов закрыли для катания самый большой каток в центре города "Спартак".

Красноярский горнолыжный комплекс фанпарк "Бобровый лог" сообщил в своем Telegram-канале, что с 15 по 18 января не будет работать из-за морозов. "По режиму работы на понедельник (19 января) проинформируем вас в воскресенье, ждем хорошую погоду", - говорится в сообщении. На Алтае холода стали причиной переноса на февраль горнолыжного чемпионата Сибири. Первоначально соревнования должны были пройти с 16 по 18 января в Алтайском крае.

Также в городах Сибири закрывают для посещения часть объектов на ледовых городках. "Из-за надвигающегося мороза и значительного снижения количества посетителей, с 16 до 22 января на ледовом городке будет работать одна большая горка и одна средняя", - говорится в сообщении дирекции "Татышев-парка" в Красноярске. В Новосибирске в парке "Михайловская набережная" из-за сильных морозов перенесли акцию бесплатного посещения ледового городка для семей участников СВО на 26 января.

По данным Гидрометцентра, в период с 16 по 20 января в регионах Сибири ожидается сильное похолодание. На севере Красноярского края и в Иркутской области синоптики обещают до минус 55 градусов. В Новосибирской области и в Туве прогнозируется от минус 35 до минус 41 градуса. На Алтае и в Омске столбик термометра опустится до минус 35 градусов. На федеральных трассах организованы пункты обогрева. Водителям советуют в морозные дни воздержатся от длительных поездок.