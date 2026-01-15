В Новосибирской области создали службу такси для участников СВО

Также в регионе начнет работу цифровой сервис по прокату средств реабилитации

Редакция сайта ТАСС

Замминистра цифрового развития Новосибирской области Ирина Савельева и замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов © Антон Шутов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области создали службу такси "Ветеран" для маломобильных участников спецоперации в регионе. Также в области начнет работу цифровой сервис по прокату средств реабилитации, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель цифрового развития региона Ирина Савельева.

"Он уже встроен, но сейчас активно будет использоваться сервис - это такси для участников СВО, для определенных категорий. Это доступно через цифровой формат: отказ, отмена, корректировка и так далее в этом боте предусмотрено", - сказала она.

Заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов в беседе с ТАСС добавил, что служба такси получила название "Ветеран" и начнет работу в ближайшие дни. Также в области в этом году будет запущен цифровой сервис по прокату средств реабилитации. "Регион успешно реализует стратегию цифровой трансформации социальной сферы, делая акцент на проактивном информировании граждан и минимизации их участия в сборе документов. Это позволяет существенно повысить эффективность предоставления мер социальной поддержки", - сказал Машанов.

За прошлый год в Новосибирской области внедрены электронные сервисы для компенсации расходов на ЖКУ, оплаты детского сада, предоставления горячего питания в школах, бесплатного посещения учреждений культуры и спорта. Кроме этого, в регионе заработал программный комплекс "Социальный помощник - система поддержки решений куратора семьи" с мобильным приложением "Цифровой куратор семьи". Система позволяет выявлять и предотвращать семейное неблагополучие на ранней стадии за счет создания цифровых профилей семей, использования интерактивных чек-листов для оценки и проактивного оказания мер поддержки.