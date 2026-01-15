В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за снегопадов

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в Крыму из-за ожидаемых снегопадов, усиления ветра до 25 м/с, метели и гололедицы продлили до 19 января. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-19 января в Крыму ожидается комплекс метеорологических явлений: снег, 16 и 17 января в южных, восточных районах и в горах сильный. Метель, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 17, 18 и 19 января местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, и рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, водителям быть предельно осторожными на дорогах.

Ранее штормовое предупреждение в регионе было объявлено на 13-15 января в связи с сильным снегом.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила ТАСС, что за минувшие сутки в регионе наблюдалось минимальное количество осадков. "Нигде нет критичной ситуации, абсолютно все нормально везде. Снега выпало очень немного. Максимум в Евпатории 5 мм, в Симферополе - 3 мм. На горе Ай-Петри - 1 мм", - сказала она.

Сейчас в Симферополе, как передает корреспондент ТАСС, идет слабый снег, температура воздуха составляет плюс 1 градус.