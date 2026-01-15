У роженицы из Новокузнецка, у которой умер младенец, была 19-я беременность

Адвокат и.о. завотделением роддома Алексея Эмиха Ольга Следзовская отметила, что у потерпевших были серьезные патологии

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Одна из рожениц, у которой умер младенец в роддоме в Новокузнецке, была беременна в 19-й раз. Об этом в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения и.о. заведующему отделением роддома Алексею Эмиху сообщила его адвокат Ольга Следзовская

"У потерпевших, у которых наступила смерть [младенцев] и которым оказывал помощь [Эмих], имелись достаточно серьезные патологии. Имелись вирусные инфекционные заболевания, которые затем были переданы новорожденным детям. Один из детей был недоношен с крайне низким весом <...> Имеется ряд также иных заболеваний. У одной из рожениц 19-я беременность по счету, то есть достаточно большое количество беременностей, что также осложняет заболевание потерпевших", - сообщила адвокат.