Жители Москвы подключились к городскому Wi-Fi в новогодние праздники 1 млн раз

Городская сеть Wi-Fi насчитывает более 30 тыс. точек доступа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Почти миллион раз москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi на новогодних каникулах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"В новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi около 975 тыс. раз. <…> Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Благодаря бесплатному беспроводному интернету горожанемогли общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видеороликами праздничной Москвы, поздравлять родных по видеосвязи, пользоваться городскими цифровыми сервисами и многое другое", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что городская сеть Wi-Fi насчитывает более 30 тыс. точек доступа. Они расположены в парках, студенческих общежитиях, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах и в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца.

"Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации. Проходить идентификацию нужно раз в три месяца в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации", - уточнили в департаменте.

Так, для подключения нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на портале mos.ru или по номеру телефона через СМС, далее нажать кнопку "Войти в интернет".

"В период новогодних праздников через Moscow_WiFi_Free передали около 764 терабайта данных. Это сравнимо примерно с 30 тыс. фильмов в разрешении 4К. Больше всего подключений было зафиксировано на Театральной, Лубянской, Пушкинской и Павелецкой площадях, а также на ВДНХ. Активно выходили на связь на улице Большая Дмитровка и Охотном ряду", - уточнил начальник управления связи ДИТ Москвы Алексей Самарин, слова которого приводит пресс-служба.