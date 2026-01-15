Два населенных пункта Ставрополья обеспечат водоснабжением в 2026 году

Речь идет о хуторе Сухоозерный и хуторе Томатный

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Два населенных пункта Предгорного муниципального округа Ставрополья впервые обеспечат водоснабжением в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко.

"На 2026 год у нас два населенных пункта, которые до этого не имели никакого водоснабжения, его получат. В данный момент мы отправили документы для проведения конкурсных процедур, планируем до середины февраля заключиться и приступить к работам. Это хутор Сухоозерный и хутор Томатный. Люди очень ждут решения вопросов, постараемся все сделать в этом году", - сообщил Бондаренко.

Он также отметил, что в 2026 году планируют завершить работы по межпоселковому водоводу. "Самый главный вопрос для нас - это строительство межпоселкового водовода. К сожалению, контракт большой, не получилось его освоить за год или два. В этом году надеемся, что завершим эти работы и семь наших территорий получат полноценное водоснабжение", - рассказал глава Предгорного муниципального округа.