Оскорбивший Трампа рабочий завода Ford собрал почти $500 тыс. пожертвований

Деньги ему уже передали

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Сотрудник сборочного предприятия компании Ford из штата Мичиган Ти Джей Сабула, которого отстранили от работы после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом, смог собрать пожертвования более чем на $480 тысяч за сутки. Об этом свидетельствуют данные со страницы сбора средств на краудфайндинговой платформе GoFundMe.

Во вторник рабочий выкрикнул в адрес Трампа фразу "защитник педофилов", после чего президент несколько раз нецензурно выругался и показал ему средний палец. По данным газеты The Washington Post, рабочий временно отстранен, проводится разбирательство.

На странице сбора средств в GoFundMe Сабулу охарактеризовали как патриота США. Авторы инициативы также сообщили, что им удалось уже передать ему все собранные на данный момент деньги.

Трамп входил в число знакомых обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.