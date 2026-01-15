Phileleftheros: идентификация найденных на Кипре останков займет несколько дней

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Получение результатов медицинской экспертизы тела неизвестного мужчины, обнаруженного в среду на юге Кипра неподалеку от той зоны, где ведутся поиски бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, может занять несколько дней. Об этом сообщил информационный портал In-Cyprus, принадлежащий газете Phileleftheros.

Как отмечается в сообщении, "официальное подтверждение личности", которой принадлежат останки, "ожидается только после обработки результатов анализа ДНК, что может занять несколько дней".

Как информировала сама газета Phileleftheros, экспертиза будет проведена в морге, который находится под управлением администрации британских военных баз Акротири и Декелия, являющихся заморской территорией Соединенного Королевства. С учетом того резонанса, который получила история с пропажей российского предпринимателя, а также состояния найденных останков, полиция британских баз на Кипре решила привлечь независимого зарубежного эксперта для проведения данной процедуры. Как сказано в сообщении газеты, основными задачами проведения экспертизы является взятие образцов для анализа ДНК, чтобы сопоставить их с данными Баумгертнера, и установление наличия или отсутствия на теле признаков насильственной смерти.

Согласно сообщениям кипрской полиции, Владислав Баумгертнер пропал 7 января после того, как отправился в этот день на такси из дома в Лимасоле, где он проживал последние несколько лет, в район деревни Писсури, расположенной на приморской возвышенности между Лимасолом и Пафосом. Последний сигнал с его мобильного телефона, по утверждению стражей порядка, поступил из прибрежной зоны в районе скалистого мыса Аспро, который находится между деревнями Писсури и Авдиму и который стал основной зоной начатой 11 января масштабной операции по поиску предпринимателя. В ней участвовали полицейские Кипра и британских военных баз, подразделения гражданской обороны и группа добровольцев и были использованы вертолет и беспилотники.

Источник в правоохранительных органах Республики Кипр сообщил ТАСС, что в среду к востоку от мыса Аспро в районе пляжа Авдиму на территории, находящейся под британской юрисдикцией, местный житель обнаружил останки мужчины. Как информировала кипрская полиция, из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной".