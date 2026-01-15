ГД поддерживает действия следствия по делу о гибели младенцев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал произошедшее трагедией для родителей

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума поддерживает решение Следственного комитета о задержании главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой ГКБ № 1 после смерти младенцев. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

"Бастрыкин (председатель СК РФ Александр Бастрыкин - прим. ТАСС) отреагировал. Мы его поддерживаем. И будем поддерживать. Правильно: взял и главного врача, и завотделением задержал. А дальше уже суд решает", - сказал Володин в видео, опубликованном в его канале в Max.

Он назвал произошедшее трагедией для родителей. "Для всех нас это ЧП. Это недопустимо", - добавил председатель Госдумы.