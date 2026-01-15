На побережье Азовского моря может появиться причал для межкурортного сообщения

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Новый причал в пгт Кирилловка на побережье Азовского моря предусмотрен генеральным планом городского округа Мелитополь Запорожской области для организации межкурортного пассажирского сообщения. Планируется также строительство новой линии железной дороги, строительство 118 км дорог, реновация жилого фонда, сообщили в Минстрое РФ.

Генплан городского округа утвержден Минстроем Запорожской области и станет основным документом территориального планирования города до 2044 года. Документ разработан подведомственным Минстрою России Единым институтом пространственного планирования (ЕИПП) РФ, включает решения по развитию социальной, транспортной, инженерной, туристической и экологической инфраструктуры.

"Предложения по развитию железнодорожного транспорта предусматривают строительство новой железнодорожной линии общего пользования протяженностью 16 км и одного железнодорожного моста. Для организации морского пассажирского межкурортного сообщения в Азовском бассейне предлагается зарезервировать место и возможность подхода к будущему причалу пассажирских судов в пгт Кирилловка", - говорится в сообщении.

Запланировано также строительство 118 км дорог, четырех автодорожных путепроводов, 16 мостов, организация новых линий пассажирского транспорта и перенос существующих протяженностью 135 км.

"Генпланом предусмотрены мероприятия по реновации жилого фонда, модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, восстановлению производственных мощностей промышленных предприятий, развитию туристско-рекреационного потенциала территории", - приводятся слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

По словам директора ЕИПП РФ Дины Саттаровой, генплан Мелитополя разрабатывался "с учетом ключевого положения города Мелитополя в системе транспортных коридоров федерального значения, поскольку город является узловым с точки зрения прохождения важнейших автомобильных и железнодорожных направлений в Северном Приазовье".