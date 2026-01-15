В генплане Мелитополя предусмотрено строительство 34 новых детсадов и 11 школ

Он станет основным документом территориального планирования города до 2044 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Утвержденный генеральный план Мелитополя Запорожской области предусматривает строительство 34 новых детских садов и 11 школ, а также капремонт нескольких учреждений. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

Генплан городского округа утвержден Минстроем Запорожской области и станет основным документом территориального планирования города до 2044 года. Документ разработан подведомственным Минстрою России Единым институтом пространственного планирования (ЕИПП) РФ, включает решения по развитию социальной, транспортной, инженерной и туристической и экологической инфраструктуры.

"В числе приоритетных направлений генерального плана - развитие социальной инфраструктуры. Документом предусмотрено строительство 34 новых детских садов, а также капитальный ремонт 5 дошкольных учреждений. В системе общего образования запланировано строительство 11 новых школ, капитальный ремонт 8 зданий школ. Кроме того, планируется капитальный ремонт 7 объектов дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова директора ЕИПП РФ Дины Саттаровой.

По данным Минстроя, сейчас в Мелитополе живут 192,3 тыс. человек. Генпланом предусмотрены мероприятия по развитию, исходя из прогнозируемого роста числа жителей до 211,5 тыс. человек к 2044 году.

Директор Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ Дина Саттарова также отметила, что ЕИПП разработал проект генерального плана городского округа Мелитополь, горизонт планирования которого обозначен 2044 годом. "Предусмотрен прирост численности населения - в город возвращается все больше жителей, и именно этот фактор обозначен нам руководством Запорожской области в качестве важнейшего для принятия проектных решений. В первую очередь, предусмотрено создание мест приложения труда. Мелитополь - это крупнейший промышленный центр Запорожской области, сельскохозяйственный и логистический центр с развитой транспортной инфраструктурой. Генпланом заложено строительство многоквартирного жилья, детских садов, школ, поликлиник, создание бульваров, парков, скверов, мы хотим, чтобы Мелитополь стал удобным и комфортным для жизни", - сказала она.

Отмечается при этом, что экономическое развитие ориентировано на укрепление обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли, а также сфер транспортировки и хранения.