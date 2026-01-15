В роддомах Саратовской области приняли дополнительные меры для контроля ситуации

Региональная перинатальная служба находится в режиме повышенной готовности

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 января. /ТАСС/. Дополнительные меры по контролю обстановки в роддомах приняты в Саратовской области на фоне расследования по факту гибели новорожденных в Новокузнецке Кемеровской области. Саратовская перинатальная служба находится в режиме повышенной готовности, проводимые мероприятия в полном объеме соответствуют клиническим рекомендациям, сообщил во время брифинга министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

"Те мероприятия, которые проводятся у нас в роддомах (в Саратовской области - прим. ТАСС), в полном объеме соответствуют всем клиническим рекомендациям и порядкам оказания медицинской помощи. С учетом такой резонансной ситуации, конечно же, были дополнительно приняты меры контроля со стороны администрации всех наших родильных домов. В настоящее время в Саратовской области перинатальная служба на повышенной готовности на всякий случай", - сказал Дудаков.

Министр отметил, что работа с роддомами ведется в круглосуточном режиме. Он заверил, что ситуация находится на контроле, "помощь оказывается четко". "Я собирал главных врачей, общался с ними. Все главные врачи наших роддомов уверены, что выполняют все необходимые мероприятия для того, чтобы таких ситуаций в регионе не возникло", - подчеркнул Дудаков.