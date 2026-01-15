На Ставрополье в 2026 году направят порядка 15 млн рублей на уличное освещение

В 2025 году было установлено уличное освещение в нескольких поселках округа

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Около 15 млн рублей направят на устройство уличного освещения в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края в 2026 году в рамках реализации инициативного бюджетирования, сообщил глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В этом году однозначно увеличим финансирование по инициативному бюджетированию. Мы в том году очень много смогли сделать в рамках инициативного бюджетирования по освещению улиц. В 2025 году на это было направлено 12 млн рублей. На этот год порядка 15 млн предусмотрим для этих целей", - сообщил Бондаренко.

По его словам, в 2025 году было установлено уличное освещение в нескольких поселках округа. "На 10 улицах мы смогли выполнить мероприятия: в поселке Подкумок, станице Боргустанской и поселке Пятигорском. В этом году мы однозначно эту работу будем увеличивать, потому что освещение очень нужно, это для нас проблемный вопрос", - рассказал глава Предгорного муниципального округа.