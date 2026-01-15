В Махачкале открыли мемориальную плиту Мураду Кажлаеву

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Мемориальную плиту в день 95-летия композитора, народного артиста СССР Мурада Кажлаева открыли на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов, мэр города Джамбулат Салавов, деятели культуры и искусств, учащиеся и педагоги детских школ искусств, члены семьи артиста.

"Человек, щедро одаренный природой и судьбой, Мурад Магомедович сделал многое для развития профессионального музыкального искусства. И в 1957 году по инициативе молодого композитора в Дагестане был создан симфонический оркестр. Именно от этого события берет начало широкая просветительская работа в области музыкальной культуры республики", - сказал Меликов.

По его словам, тема большого гражданского звучания всегда была созвучна натуре маэстро, который никогда не стремился покинуть свою страну и родной Дагестан. "В числе его сочинений высокого патриотического содержания - государственный гимн республики на слова Расула Гамзатова "Клятва. Моему Дагестану". Особой заслугой Мурада Магомедовича является его педагогическая деятельность. По инициативе и под руководством Мурада Кажлаева в 2008 году была создана школа для одаренных детей, где главной целью стало развитие высокой культуры детского и юношеского творчества, привлечение внимания ведущих деятелей культуры к талантливым юным исполнителям. И с 2025 года школа носит имя Мурада Магомедовича", - добавил Меликов.

О Кажлаеве

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 году, является одним из основоположников дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета "Горянка" (по поэме Расула Гамзатова). В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра).

