Виктор Батурин вышел на свободу

Он отбывал наказание за покушение на мошенничество

Виктор Батурин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бизнесмен Виктор Батурин вышел на свободу после отбывания наказания в колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщил адвокат Батурина Игорь Шабанов.

Уголовное дело было связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен из-за акций строительной компании "Интеко" судился со своей сестрой Еленой Батуриной, женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

"Виктор Батурин недавно вышел на свободу из колонии", - сказал адвокат.

14 ноября 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа, признав его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ). По обвинению в фальсификации суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления. Батурин свою вину не признал.

О его задержании стало известно 1 июля 2021 года. Обвинение квалифицировало как попытку мошенничества то, что он обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на долю в "Интеко" и представил договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Речь шла о 25% акций компании.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в его отношении возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.