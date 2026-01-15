В Москве и области в Крещенскую ночь ожидается около 15 градусов мороза

Также на фоне облачности с прояснениями может пройти небольшой снег

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Небольшой снег и около 15 градусов мороза ожидается на территории Москвы и Подмосковья в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что в Крещенскую ночь на фоне облачности с прояснениями может пройти небольшой снег, а столбики термометров покажут 10-15 градусов ниже нуля, ветер прогнозируется западный со скоростью 3-8 м/с", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что днем в понедельник температура воздуха составит от минус 9 до минус 4 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что на текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается одна из самых холодных ночей за весь осенне-зимний период. "Ожидается, что в ночь на воскресенье на фоне облачности с прояснениями и отсутствия осадков мороз окрепнет в столице до 19-21 градуса, местами - до минус 24 градусов, а в Подмосковье будет 17-22 градуса ниже нуля, местами до минус 26 градусов", - отмечал собеседник агентства.

Он также пояснял, что причиной холодов станет антициклон, который при развитии из отрога сибирского максимума, станет самостоятельным и отправится в Европейскую Россию. На фоне высокого атмосферного давления он создаст условия для поддержания ночного выхолаживания воздуха.