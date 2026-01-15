В Петербурге впервые запустят 20-местные суда на воздушной подушке

На зимнюю навигацию вышли три судна малой вместимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Суда на воздушной подушке "Вихрь-1" и "Вихрь-2" вместимостью 20 человек впервые появятся в акватории Петербурга. Об этом на открытии второго сезона зимней навигации рассказал журналистам гендиректор компании "Нева Тревл" Юрий Набатов.

"Буквально через несколько недель будут введены в эксплуатацию после получения всех разрешающих документов суда "Вихрь-1" и "Вихрь-2". Внутри будет 20 посадочных мест со столиками, а также у этих [судов] увеличенная открытая площадка", - подчеркнул Юрий Набатов.

15 января на зимнюю навигацию вышли три судна малой вместимости (до девяти человек) "Снежок-1", "Снежок-2" и "Снежок-3". В 2025 году они перевезли в период с 15 февраля по 23 марта около 2 тыс. пассажиров. В этом сезоне планируется на всех пяти судах, и "Вихрях", и "Снежках", перевезти более 10 тыс. человек.

Туристический маршрут на "Снежках" рассчитан на 30-40 минут, за это время туристы доезжают до "Лахта-Центр". Во время поездки для участников тура транслируется аудио-экскурсия про зимний Петербург.

"Экскурсии на судах на воздушной подушке проходят с экскурсией про зимний Петербург, про особенности становления льда и многое другое. <…> Много интересных фактов, которые в обычной летней экскурсии по каналам ты не услышишь", - пояснил Набатов.