Бишкек занял первое место по загрязнению воздуха среди крупнейших городов мира

Индекс загрязнения составил 350 AQI

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Столица Киргизии заняла первое место в мире по уровню загрязнения воздуха. Это следует из рейтинга самых крупных городов мира по качеству воздуха World Air Quality.

Индекс загрязнения составил 350 AQI. Показатель больше 300 считается опасным для здоровья. В норме индекс качества воздуха должен составлять менее 50 AQI.

По данным сайта, воздух загрязнен PM2.5 - мелкими частицами с диаметром 2,5 мкм или же меньше. Из-за своего размера при вдохе они могут попадать в кровоток.

Высокий уровень загрязнения такими частицами, утверждает World Air Quality, может в том числе вызывать приступы астмы и кашель.