Беспрозванных: Российско-китайские игры привлекут туристов в регион

Губернатор Калининградской области отметил, что к проведению мероприятия готова вся необходимая инфраструктура

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Десятые Российско-китайские молодежные игры позволят значительно увеличить приток туристов в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Я очень рад, что такое международное мероприятие [пройдет] в нашем регионе. Мы с большим удовольствием примем спортсменов из Китая, наших друзей, и уверен, что после того, как они посмотрят Калининградскую область, у нас туристический поток, в том числе, еще вырастет. Ну а мы, конечно, подготовимся", - сказал он в рамках цикла встреч с главами субъектов Российской Федерации "Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов" в Национальном центре "Россия".

Беспрозванных подчеркнул, что очень важно провести игры с комфортом не только для гостей, но и для жителей Калининградской области. Он добавил, что мероприятия такого рода являются серьезным драйвером роста и развития для регионов. Также губернатор отметил, что к проведению игр готова вся необходимая инфраструктура.

Десятые Российско-китайские летние молодежные игры пройдут в Калининграде в 2026 году с 24 по 31 мая в год 80-летия региона. Традиция проведения Российско-китайских молодежных игр была заложена 20 лет назад: летние состязания стали проводиться с 2006 года, а спустя 10 лет прошли и первые зимние Игры.