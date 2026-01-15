Аппарат омбудсмена в ЛНР направил Белоусову семь вопросов от военнослужащих

Предложения содержали в себе разработку единого федерального закона о статусе участника СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике направил министру обороны РФ Андрею Белоусову обращение с семью вопросами от военнослужащих. Об этом на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

"Я уже сказала, что 30% от всех обращений это жалобы от действующих военнослужащих в плане защиты собственных прав и прав их семей. Здесь мы подняли ряд вопросов, систематизировали их, присутствовали все лица, которые заинтересованы вообще в защите прав военнослужащих. Мы написали по итогам данного круглого стола, дискуссионной площадки обращения на имя министра обороны Андрея Рэмовича Белоусова, подняли опять же семь вопросов, предложили их рассмотреть", - сказала она.

По ее словам, предложения содержали в себе разработку единого федерального закона о статусе участника СВО. По ее мнению, текущее законодательство фрагментарно регулирует различные права этой категории, не давая при этом общего правового определения.

"Кроме этого, конечно же, нас очень сильно интересует вопрос все-таки выстраивания системы реабилитации для наших демобилизованных военнослужащих. Очень рада, что [глава ЛНР] Леонид Иванович Пасечник принял полностью все наши предложения. Даже мы слышали, когда докладывал президенту, как раз по тем моментам, которые мы, в принципе, и предлагали", - подытожила Сорока.