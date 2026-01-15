Монумент "Псковским десантникам всех поколений" открыли в Пскове

Также открыли памятник "Героям - десантникам 237-го гвардейского десантно-штурмового полка"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Семенов/ ТАСС

ПСКОВ, 15 января. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия монумента "Псковским десантникам всех поколений" и памятника "Героям - десантникам 237-го гвардейского десантно-штурмового полка" состоялась на территории 76-й дивизии ВДВ в Пскове. Участие в мероприятии принял заместитель командующего воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Сергей Чубарыкин, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие этого монумента - это зримое воплощение преемственности. Стержень, на который нанизана история нашей крылатой пехоты. Символично, что этот памятник открыт сегодня на псковской земле. <...> Сегодня мы открываем новую страницу в учебнике живой истории и доблести для всех будущих поколений, которые сегодня здесь с нами в одном строю присутствуют. И придя на этот памятник, возлагая цветы, они будут вспоминать про всех псковичей-десантников, которые выполнили свой долг. Многие выполнили свой долг ценой собственной жизни. И эта неоценимая память будет передаваться из поколения в поколение. Слава героям-десантникам! Cлава героям-псковичам. Враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал генерал-майор Сергей Чубарыкин, приветствуя собравшихся от имени командующего ВДВ, Героя России, генерал-полковника Михаила Теплинского.

Временно исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, гвардии полковник Александр Солодовников отметил, что дивизия "воспитала не одно поколение защитников Отечества". "Дивизия принимала участие практически во всех вооруженных конфликтах, отстаивая интересы нашей Родины. И сегодня личный состав дивизии выполняет задачи в зоне специальной военной операции на самых сложных направлениях. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации данного проекта. Уверен, что данный монумент станет символом мужества, стойкости и преемственности поколений воинов-десантников", - отметил полковник Александр Солодовников.

В четверг на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-й годовщине образования 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. В ходе церемонии открытия состоялось возложение гирлянды из цветов к памятникам, а также награждение военнослужащих государственными наградами России за заслуги, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Для гостей были представлены современные образцы техники воздушно-десантных войск. Кроме того, организована отдельная выставка трофейной техники и оружия стран ближнего и дальнего зарубежья.

За массовый героизм и самоотверженность, проявленные личным составом в боях по защите Отечества, успешное выполнение боевых заданий командования, 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова III степени полк имени Александра Невского Указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.