Активисты МГЕР проводят по всей стране акцию "Снежный десант"

Волонтеры расчищают дворы, детские площадки, подходы к школам, поликлиникам и другим социальным учреждениям

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" проводит масштабную волонтерскую акцию "Снежный десант", в рамках которой активисты помогают регионам справляться с последствиями сильных снегопадов. Волонтеры расчищают дворы, детские площадки, подходы к школам, поликлиникам и другим социальным учреждениям. Об этом ТАСС сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

"В связи с обрушившимися снегопадами наши активисты сразу включились в работу. В Москве приведены в порядок территории более 44 социальных учреждений, включая ключевые госпитали. Всего по стране в акции приняли участие более 3 тыс. активистов, которые уже очистили свыше 500 объектов - социальных учреждений и дворов семей, нуждающихся в поддержке. Работа будет продолжаться до полной нормализации обстановки", - отметил Демидов.

В Москве активисты Молодой гвардии и "Волонтерской роты" расчистили территории Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, госпиталей для ветеранов войн №2 и №3, Московского дома Солдатского сердца, а также детских садов, школ, парков и других общественных пространств.

В Санкт-Петербурге волонтеры провели субботник у монумента героическим защитникам Ленинграда, обеспечив свободный и безопасный доступ к мемориалу для жителей и гостей города. В Кемерово активисты помогли многодетной семье военнослужащего - участника СВО, расчистив двор частного дома.

Помощь также была оказана социальным учреждениям и семьям в Орле, Владимире, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Ханты-Мансийском автономном округе, Казани, Белгороде и Туле. В ряде регионов волонтеры помогли пожилым людям и семьям участников специальной военной операции, а также привели в порядок территории детских садов и игровые площадки.

Акция "Снежный десант" продолжается во всех регионах страны.