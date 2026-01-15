В России открылись более 4 тыс. точек приема новогодних елей

Сбор будет идти до 15 февраля

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Массовый сбор новогодних деревьев для переработки пройдет в России до 15 февраля. Около 500 тыс. живых елей, которые приобрели россияне, могут получить вторую жизнь в более чем 4 тыс. точек приема в рамках проекта "Елковорот", сообщает пресс-служба движения "Экосистема".

"Елковорот" - это не просто утилизация, это жест заботы о природе в начале нового года. Мы превращаем главный символ ушедших праздников в практичный материал для городского благоустройства. Совместная работа волонтеров, региональных операторов и лесничеств дает возможность как помочь животным, так и облагородить парки и скверы. Сегодня в по-настоящему народную акцию вовлечены десятки регионов страны и с каждым днем их становится все больше", - заявил председатель совета движения "Экосистема" Андрей Руднев, чьи слова приводятся в сообщении.

Карта с адресами, датами и часами работы пунктов приема опубликована на сайте проекта. Она разработана совместно с сервисом "Уберу" Российского экологического оператора (РЭО) и ежедневно обновляется. На сегодняшний день в базе "Елковорота" уже 4 064 пункта приема, которые действуют в различных городах страны. Первые деревья после новогодних праздников уже сдают жители Ярославской, Ростовской, Челябинской, Нижегородской, Архангельской, Брянской, Белгородской, Волгоградской и Пензенской областей.

Так, в Челябинске ели будут использованы в качестве подстилки в вольерах диких животных центра "Спаси меня". В Ярославле устроили чемпионат по метанию собранных елей, которые потом переработают в мульчу для благоустройства парков и скверов, либо направят на корм животным. В Таганроге ели передадут в Южный парк птиц "Малинки", как в виде целых деревьев для имитации естественной среды для животных, так и в виде щепы для посыпки вольеров.

"Чтобы подготовить елку к переработке, необходимо тщательно очистить дерево от всех новогодних украшений: игрушек, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Принести дерево в пункт приема нужно без какой-либо упаковки. В различных регионах страны алгоритм сбора елок может отличаться: например, в Нижегородской области новогодние деревья собирают в лесничествах. Нередко деревья вывозят регоператоры с площадок крупногабаритных отходов", - отметили в "Экосистеме".