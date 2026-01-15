В Подмосковье в 2026 году предоставят почти 220 сертификатов по социальной ипотеке

С 26 января стартует прием заявок для работников здравоохранения, а затем - для тренеров, молодых ученых и специалистов ОПК

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порядка 220 сертификатов на улучшение жилищных условий в рамках программы "Социальная ипотека" планируется предоставить в этом году в Московской области. Их смогут получить медработники, педагоги, молодые ученые, уникальные специалисты ОПК и тренеры, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С 2016 года в регионе действует программа "Социальная ипотека", которая позволяет приобрести жилье на особых условиях. Видим, как она востребована - уже более 3,5 тыс. семей справили новоселье. В 2026 году планируем вручить еще 219 сертификатов на соципотеку: их получат 81 медработник, 73 педагога, 60 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, 5 тренеров. Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях - это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что 15 января, стартовал прием заявок на получение сертификата для работников образования. Участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а также молодые учителя всех специальностей, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Московской области не менее 3 лет. Срок подачи заявок - до 27 февраля 2026 года.

Уточняется, что с 26 января стартует прием заявок для работников здравоохранения, а затем - для тренеров, молодых ученых и специалистов ОПК.

Как напомнили в пресс-службе, по условиям программы Московская область оплачивает полную стоимость жилья, а специалист гасит проценты по кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке. Претендент на соципотеку обязан обладать российским гражданством, у него и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Также необходимо иметь положительную кредитную историю.