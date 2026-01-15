В Петербурге сокращается число преступлений мигрантов

Также уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Ситуация с преступностью иностранных мигрантов в Санкт-Петербурге объективно улучшилась за 2025 год в связи с комплексом принимаемых мер по профилактике таких преступлений. Статистика Следственного комитета и других правоохранительных органов говорит об общем снижении числа расследованных в отношении иностранцев уголовных дел на 5%, по а по отдельным категориям особо тяжких преступлений - почти на 40%, сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

"В целом в 2025 году следователями главного следственного управления возбуждено на 5% меньше уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, чем за 2024 год, при этом в суд было направлено также на 5% уголовных дел меньше, чем годом ранее. Таким образом можно сделать вывод, что преступность иностранных граждан не растет, а постепенно снижается. Надо сказать, что показатели СК здесь сходятся с общегородскими, в которых учитываются и дела, отнесенные к подследственности других органов, в частности полиции", - рассказал Иванов.

Как позитивный тренд он отметил снижение в городе числа тяжких и особо тяжких преступлений иностранцев. "Количество предварительно расследованных преступлений против жизни и здоровья, совершенных мигрантами, по Санкт-Петербургу в целом снизилось в 2025 году на 39%, экстремистской направленности - на 25%, против безопасности движения - на 23%, террористического характера - на 10%", - привел данные замруководителя ГСУ.

По его информации, петербургские подразделения СК в ушедшем году чаще всего привлекали иностранцев к уголовной ответственности за дачу взяток различным должностным лицам - эти преступления составили 38% от числа всех дел на мигрантов. Еще 18% возбуждались в связи с совершением преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, около 7% касались преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

"А вот число возбужденных нами дел об убийствах и повлекших смерть случаях причинения тяжкого вреда здоровью составило только 4% от числа всех возбужденных уголовных дел в отношении мигрантов. Годом ранее удельный вес таких дел был равен почти 10%", - отметил Иванов.

Борьба с организаторами незаконной миграции

Как рассказал собеседник ТАСС, в 2025 году подразделения ГСУ СК по Санкт-Петербургу направили в суд 12 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции - на треть больше, чем в 2024-м. Из них восемь дел касались получения взяток, три квалифицированы по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и одно - по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства).

Самым резонансным стало дело в отношении муниципального депутата Виктора Данишевского и 17 его соучастников, которые при содействии замначальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Сергея Караблина организовали незаконное пребывание в России более 150 тыс. иностранных граждан. В настоящее время процесс по делу продолжается в Смольнинском суде Санкт-Петербурга. Все незаконно поставленные на миграционный учет иностранцы были с него сняты.

В 2025 году СК в Петербурге возбудил 76 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконной миграции, причем в большей части преступлений обвиняются работники миграционных подразделений органов внутренних дел.

"Мы активно выявляем тех сотрудников полиции, которые считают допустимым получать взятки от мигрантов, заниматься незаконной деятельностью по их легализации на территории страны. Особое внимание уделяем выявлению всех эпизодов преступной деятельности конкретных обвиняемых, пытаемся распутать весь клубок из взяткополучателей и взяткодателей, чтобы каждый понес заслуженное наказание. Такая наступательная работа дала четкий сигнал о том, что крупные схемы с мигрантами "проворачивать" в Петербурге больше не получится", - отметил Иванов.