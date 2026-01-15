Минкультуры Украины назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра"

Им стал Максим Остапенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министерство культуры Украины назначило нового генерального директора национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Максим Остапенко назначен генеральным директором национального заповедника "Киево-Печерская лавра", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что Остапенко имеет непосредственный опыт руководства: в 2023 году его привлекали к управлению заповедником, с 14 апреля по 28 октября 2023 года исполнял обязанности генерального директора, а с 28 октября 2023 года по 22 мая 2025 года он работал гендиректором заповедника, "обеспечивая сохранение, исследование и представление уникального комплекса памятников, музейных собраний и культурных ценностей".

До настоящего момента заповедником в статусе и.о. главы управляла Светлана Котляревская.

1 декабря 2022 года Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести в парламент законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с РФ", назначить экспертизу устава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет "канонических связей с РПЦ", а также проверить правовые основания использования УПЦ имущества в заповеднике "Киево-Печерская лавра". Также указ вводил персональные санкции против наместника монастыря митрополита Павла сроком на пять лет.

В марте 2023 года заповедник в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. В мае 2023 года министерство, ссылаясь на решение суда, пригрозило монахам УПЦ силовым выселением из Нижней лавры. В начале июля инвентаризационная комиссия министерства пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение. После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Действия полиции и власти по захвату монастыря сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.