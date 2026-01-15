Фотокорреспондент ТАСС победила в конкурсе World Sports Photography Awards

Софья Сандурская удостоена золотой награды в категории "Хоккей на льду"

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Софья Сандурская стала победителем всемирного конкурса спортивной фотографии World Sports Photography Awards 2026. Она удостоена золотой награды в категории "Хоккей на льду", сообщается в официальном уведомлении организаторов.

"Поздравляем! Вы выиграли золото в категории "Хоккей на льду" конкурса World Sports Photography Awards 2026", - говорится в письме, направленном фотографу.

Седьмой сезон конкурса, проводимого при поддержке компании Canon, стал рекордным по числу участников. Было зарегистрировано более 23,1 тыс. работ от 4,1 тыс. фотографов из разных стран.

Работа Сандурской "Последняя линия обороны", принесшая ей золотую награду, уже опубликована на официальном сайте World Sports Photography Awards в галерее победителей 2026 года.