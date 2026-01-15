После ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали четырех человек

Еще двоим пострадавшим оказывают помощь на месте происшествия

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после столкновения автобуса, перевозившего детей, и двух машин на трассе Архангельск - Северодвинск, сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"В аварии получили травмы взрослые участники движения. Водитель автобуса и сопровождающий детей были экстренно госпитализированы в Архангельскую областную клиническую больницу. Туда же доставлены два человека из автомобиля Porsche. Еще двоим пассажирам из Suzuki медики оказывают необходимую помощь на месте происшествия", - указано в сообщении.

Около 14:00 мск автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, съехал в кювет и загорелся. В автобус сзади въехал автомобиль Suzuki, двигавшийся в том же направлении. Пострадали водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса и два человека в Suzuki. В автобусе находились шесть детей, двое взрослых сопровождающих и водитель. По предварительным данным, дети не пострадали.