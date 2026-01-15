Паслер и дума округа не смогли оспорить снятие с должности мэра Серова

Василий Сизиков возглавлял Серовский городской округ с 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без изменений решение нижестоящего суда о досрочном прекращении полномочий главы Серовского округа Свердловской области Василия Сизикова в связи с утратой доверия. Апелляцию подали губернатор региона Денис Паслер, дума муниципального округа и сам мэр, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд признал незаконным решение депутатов отклонить вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра и снял Василия Сизикова с должности в связи с утратой доверия.

"Решение суда обжаловал административный ответчик: дума Серовского муниципального округа, сам Василий Сизиков и лицо, не привлеченное к участию в деле - губернатор Свердловской области [Денис Паслер]. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Серовского районного суда без изменения", - сказано в сообщении.

Василий Сизиков возглавлял Серовский городской округ с 2018 года. Причиной иска прокуратуры стали нарушения, выявленные в декларациях о доходах и расходах главы округа.