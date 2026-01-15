На Украине сотрудники военкомата помогали уклонистам бежать за границу

Два сержанта районного ТЦК за $8 тыс. пообещали украинцу лично доставить его на служебной машине к границе с Румынией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Ивано-Франковской области на западе Украины организовали схему незаконной переправки 44-летнего украинца через границу с Румынией. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По версии следствия, два сержанта одного из районных ТЦК за $8 тыс. пообещали уклонисту лично доставить его на служебной машине военкомата к границе с Румынией. Там украинец должен был ночью в термокостюме переплыть реку Прут и пересечь границу.

В ГБР сообщили, что такая схема действовала по меньшей мере с сентября 2025 года. За это время сотрудники ТЦК успели переправить через границу более 10 уклоняющихся украинцев. Двум организаторам уже предъявили обвинения по статье об организации незаконной переправки лиц через госграницу, им грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. При этом в ГБР не исключают причастность к этой схеме других работников ТЦК, досудебное расследование по делу продолжается.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.