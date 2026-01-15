В ДНР капитально отремонтируют более 200 многоквартирных домов в 2026 году

Региональная программа капремонта МКД была принята в октябре 2024 года

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Более 200 многоквартирных домов (МКД) капитально отремонтируют в ДНР по региональной программе в 2026 году, сообщил ТАСС глава Минстроя республики Владимир Дубовка.

"По адресной программе запланированы капитальные ремонты общего имущества в 203 многоквартирных домах, включая замену 296 лифтов в 97 домах и капремонт кровель, фасадов и инженерных систем - в 106", - сказал Дубовка.

Он добавил, что трехлетняя региональная программа разработана министерством вместе с Фондом развития территорий, уже отремонтировано порядка 500 домов. Отдельное внимание уделили замене лифтов. Основная часть новых подъемников установлена в Мариуполе, также их обновили в Донецке, Енакиеве, Торезе и Харцызске. В этом году работы по лифтовому хозяйству запланированы в Торезе и Мариуполе.

Региональная программа капремонта МКД была принята в октябре 2024 года.