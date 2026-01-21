Статья

Шакшука: изысканная яичница

Шакшука уже давно завоевала сердца любителей домашней кухни по всему миру. Она сытная и легкая и позволяет разнообразить утреннее меню. Приготовить шакшуку несложно, и можно почувствовать себя настоящим шеф-поваром, ведь блюдо получается красочным, ароматным и с насыщенным вкусом

Происхождение шакшуки

У шакшуки богатая история, уходящая корнями в Северную Африку и страны Ближнего Востока. Ее родиной считают Тунис (по некоторым источникам — Йемен), оттуда она пришла в Израиль, Марокко и Ливан. Название "шакшука" в переводе с арабского языка означает "смесь" или "мешанина", что полностью отражает суть блюда, в котором сочетаются свежие овощи, специи и яйца, приготовленные в одной сковороде.

Каждая страна вносила свои изменения в рецепт этой яичницы. В Израиле шакшука стала популярным завтраком. Там шакшуку готовят с добавлением чили, шпината или колбасы, придавая ей питательности. В Марокко и Тунисе шакшука часто готовится с острыми специями, паприкой и тмином, которые дарят ей характерный восточный аромат.

Ингредиенты для классической шакшуки

Основой блюда являются свежие овощи и яйца.

Классический набор включает:

4–5 средних яиц;

3–4 спелых помидора или 400 г консервированных томатов в собственном соку;

1 красный сладкий перец;

1 маленькая луковица;

2–3 зубчика чеснока;

1–2 ст. л. оливкового масла;

специи: соль, черный перец, паприка, щепотка тмина;

свежая зелень (петрушка, кинза) для подачи.

Помидоры для шакшуки лучше использовать спелые и сочные, чтобы соус получился густым и ароматным. Рецепт шакшуки допускает замену некоторых ингредиентов в зависимости от предпочтений, однако классическая версия всегда остается универсальной и сбалансированной по вкусу.

Чтобы приготовить правильную шакшуку, нужно, как и с любым блюдом, придерживаться определенной технологии. Так, стоит уделить внимание правильной подготовке овощей: помидоры и перец лучше нарезать крупными кубиками, а лук — мелкими, чтобы он быстрее размягчился и отдал аромат. Тогда шакшука будет нежной, а овощи сохранят текстуру и сочность.

Подготовка к приготовлению

Свежие овощи нужно очистить и нарезать. Если используются консервированные томаты, можно слегка размять их вилкой, чтобы соус получился более однородным. Чеснок тоже надо очистить и мелко нарезать или раздавить прессом.

Специи тоже готовят заранее. Соль, черный перец, паприку и тмин лучше смешать в небольшой мисочке, чтобы добавлять их поэтапно в процессе приготовления. Так можно будет лучше контролировать вкус блюда и избежать пересола или излишней остроты.

Для удобства приготовления рекомендуют использовать среднюю сковороду диаметром 24–26 см: соус в ней приготовится равномерно, а яйца легко разместятся в "гнездах". Оптимально использовать толстостенную или чугунную сковороду с антипригарным покрытием. Ее нужно нагреть на среднем огне, затем добавить 1–2 столовые ложки оливкового масла. Масло должно хорошо прогреться, но не задымиться — тогда овощи быстро обжарятся и сохранят яркий вкус.

Пошаговый рецепт шакшуки

Шаг 1. Обжарка овощей

В разогретое оливковое масло добавьте мелко нарезанный лук и готовьте 2–3 минуты до прозрачности.

Затем положите красный перец и жарьте еще 4–5 минут до мягкости.

Добавьте чеснок и обжаривайте 30–40 секунд, чтобы он отдал аромат, но не подгорел.

Шаг 2. Приготовление томатного соуса

Добавьте нарезанные помидоры или консервированные томаты в сковороду.

Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки и щепотку тмина.

Тушите овощи на среднем огне 10–12 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет.

Шаг 3. Формирование "гнезд" для яиц

Сделайте в соусе небольшие углубления ложкой.

Вбейте в каждое углубление по одному яйцу, стараясь не повредить желток.

Шаг 4. Приготовление яиц

Убавьте огонь до минимального, накройте сковороду крышкой.

Готовьте 5–7 минут до желаемой степени прожарки желтка: для жидкого желтка достаточно 5 минут, для полностью схватившегося — 7 минут.

При желании можно слегка перемешать белки вокруг желтка, но аккуратно, чтобы не разрушить форму яиц.

Шаг 5. Подача

Снимите сковороду с огня, посыпьте свежей зеленью: петрушкой или кинзой.

Рекомендации и варианты подачи

Чтобы придать шакшуке сытность, в яичницу можно добавить мягкую фету или моцареллу. Бонусом станет нежный сливочный вкус.

Любители острого могут посыпать блюдо измельченным чили.

Для тех, кто предпочитает зеленые овощи, хорошо подойдут шпинат или молодая рукола, добавленные за пару минут до готовности яиц.

Традиционно шакшука подается прямо в сковороде, что сохраняет температуру блюда и делает подачу эффектной. Дополнительно подают свежие тосты, ломтики хлеба, лаваша или питы — чтобы собирать ими соус. Также стоит поэкспериментировать и с зеленью: петрушка, кинза, укроп или базилик придают соусу разные оттенки аромата.

Частые ошибки при приготовлении блюда

Переваривание яиц. Если держать их на огне слишком долго, желток становится твердым, теряется мягкость и сочность. Таймер поможет избежать этой ошибки. Слишком жидкий или густой соус. Если помидоры недостаточно тушились или были сухими, соус может получиться слишком плотным. А чрезмерно жидкий соус размывает вкус и делает блюдо не таким аппетитным. Чтобы этого избежать, важно соблюдать время тушения овощей и при необходимости слегка подержать сковороду без крышки, чтобы лишняя жидкость выпарилась.

Даже кулинар-любитель сможет справиться с приготовлением шакшуки, если будет следовать рецепту. А многообразие добавок — сыра, зелени или специй — позволяет учесть вкусы всех членов семьи.