В Москве перекрыли съезд с 77-го км МКАД на СВХ

Причиной стало падение экскаватора

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Съезд с внутренней стороны 77-го км МКАД на СВХ в сторону Бусиновской эстакады перекрыт из-за падения экскаватора. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"В связи с падением груза (экскаватора) с прицепа грузового автомобиля на проезжую часть перекрыт съезд с внутренней стороны 77-го км МКАД на СВХ в сторону центра (Бусиновская эстакада)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ подчеркнули, что движение в районе происшествия затруднено и призвали выбирать пути объезда.