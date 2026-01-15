В Москве качество воды соответствует гигиеническим нормативам в 40 купелях

Всего было отобрано 106 проб воды

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор утвердил список из 40 крещенских купелей в Москве, качество воды в которых отвечает гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.

"Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, аккредитованными лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и филиалах в административных округах был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Всего было отобрано 106 проб воды. <...> по результатам проведенных исследований качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях", - говорится в публикации на сайте.

В ведомстве добавили, что на двух объектах в Новой Москве качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Кроме того, одна купель в СЗАО исключена из перечня по решению префектуры в связи с проведением работ по благоустройству прилегающей территории.

Роспотребнадзор напомнил о запрете купаний в необорудованных местах. "Во всех местах, которые специально организованы для купания, осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности. Окунаться в прорубь должны только люди, которые уверены в своих силах и здоровье", - заключили в ведомстве.