Песни победителей проекта Движения первых "Голоса za Героев" доставили на фронт

На брендированных флеш-картах записано по восемь авторских композиций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Музыкальный сборник с авторскими композициями победителей музыкально-патриотического проекта Движения первых "Голоса za Героев" доставлен бойцам специальной военной операции на передовую. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе движения.

"Вместе с очередной партией техники и амуниции, доставленной Народным фронтом по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, в соответствии с поручением президента, бойцы на передовой получили уникальный подарок - музыкальный сборник от Движения первых "Голоса za Героев", - говорится в сообщении.

На брендированных флеш-картах записано по восемь авторских композиций, которые стали "искренним посланием от победителей музыкально-патриотического проекта Движения первых "Голоса za Героев". В числе исполнителей - Бурито, Денис Майданов, Dino MC 47, Джанго, Вадим Самойлов и другие.

Презентация песен состоялась в июне 2025 года на фестивале движения в рамках всероссийского музыкально-патриотического проекта "Голоса Героев". Вместе с первыми их авторские песни исполнили известные музыканты и участники специальной военной операции. Создавая сборник, ребята общались с защитниками, из первых уст узнавали о примерах отваги и мужества, смогли понять, какие трудности переживает солдат на фронте.

"Эти композиции призваны напомнить бойцам о том, ради кого они сегодня стоят на рубежах, - отметили в движении. - По словам одного из военнослужащих, такой подарок - свидетельство того, что подрастающее поколение гордится, верит в них и ждет дома, что за спинами бойцов - вся страна, единая в порыве поддержать своих героев".