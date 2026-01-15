В Свердловской области направили 1,6 млрд рублей на ремонт дорог

По словам губернатора региона Дениса Паслера, средства также предназначены для ремонта одного моста и реконструкции важных улиц

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Порядка 1,6 млрд рублей направили на ремонт дорог в восьми муниципалитетах Свердловской области, средства предназначены, в том числе для ремонта одного моста и реконструкции важных улиц. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер по итогам заседания регионального правительства.

"1,6 млрд рублей направили на ремонты дорог в восьми муниципальных образованиях. Например, Ирбит получит 241,3 млн рублей на капитальный ремонт моста через реку Ница, а Новоуральск - 51 млн рублей на начало реконструкции улицы Савчука, ведущей к новым жилым районам. В Ревде 187 млн рублей пойдут на долгожданный ремонт центральной улицы Горького", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Средства также выделили на обновление местных автомобильных дорог в Артемовском, Ачитском, Верхотурском, Североуральском муниципальных округах и Каменск-Уральском городском округе.

На заседании регионального правительства также рассмотрели вопросы развития сельских территорий. В 2026 году порядка 100 млн рублей направят на благоустройство, газификацию и строительство инфраструктуры в селах. Более 40 специалистов из сел получат выплаты на строительство или покупку жилья. В 2026 году построят газопровод протяженностью 8,8 км, он обеспечит газом 171 жителя села Белослудское и деревни Первомайской. В 2027 завершат строительство газопровода длиной 11 км в селе Горбуновское в Талицком муниципальном округе, к нему подключатся 93 частных, 12 многоквартирных домов и сельский ДК, добавил Паслер.

Отдельно губернатор поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ проработать вопрос расширения газификации Камышлова и Камышловского района. "Сегодня газораспределительная станция (ГРС - прим. ТАСС) в Сухом Логу, которая обеспечивает природным топливом камышловцев, работает на пределе, а свободная пропускная способность газопровода между Сухим Логом и Камышловым исчерпана. Проект реконструкции ГРС уже включен в программу развития газификации на 2026-2030 годы", - отметил Паслер.