Удары ВСУ по энергетике ДНР значительно усугубили водный кризис в регионе

По словам премьер-министра республики Андрея Черткова, профильные службы круглосуточно трудятся над восстановлением инфраструктуры и увеличением объема поставок воды

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Обстрелы объектов энергетики ДНР со стороны ВСУ в последние недели привели к значительному сокращению водоснабжения региона, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков в своем Telegram-канале.

"В течение двух недель враг нанес серию массированных ударов по энергосистеме нашего региона. Были обесточены не только жилые дома, но критическая инфраструктура. В том числе объекты водоснабжения. Это привело к существенному снижению подачи воды. Особенно острая ситуация сложилась в Донецке и Макеевке, которые и до того испытывали ее дефицит", - написал Чертков.

Он добавил, что профильные службы круглосуточно трудятся над восстановлением инфраструктуры и увеличением объема поставок воды. Поддержку оказывает федеральный центр, но улучшению ситуации мешает противник, который наносит целенаправленные удары ремонтникам, технике, электростанциям и водоводам. Для решения проблемы задействованы водовозы из Москвы, в ближайшее время в эту работу включатся 80 дополнительных машин. Продолжается установка больших емкостей для воды в общественных местах. Сейчас их больше 2,2 тыс.

14 января президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением в ДНР.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля 2025 года в ряде городов введена подача воды по графику. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.