В Чеченской Республике в феврале проведут фестиваль черемши

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Фестиваль черемши "Хонк-фест" пройдет в Веденском районе Чеченской Республике в феврале 2026 года, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Министерства Чеченской Республики по туризму Мед Атиев.

"Мы планируем в середине февраля, если договоримся с Веденским районом, провести именно там фестиваль черемши", - сообщил Атиев.

По его словам, в рамках фестиваля традиционно пройдут конкурсы на самую быструю очистку черемши, лучшее блюдо из нее, а также соревнование, кто быстрее сможет съесть еду из этого растения. Помимо поединков, запланированы выставки, ярмарки ремесленников, дегустации, мастер-классы.

Атиев также рассказал, что ежегодный гастрономический фестиваль "Шашлык-машлык" в 2026 году пройдет 5 октября, в День города Грозного.