В Карачаево-Черкесии подготовят около 15 купелей для крещенских купаний

На площадках будут дежурить около 240 человек

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Крещенские купания в Карачаево-Черкесии пройдут на 14 оборудованных площадках, где будут предусмотрены все необходимые меры безопасности. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

"В крещенскую ночь с 18 на 19 января жители республики смогут окунуться в 14 купелях, оборудованных в городах и районах. Основным традиционным местом проведения крещенских купаний в столице Карачаево-Черкесии станет купель в парке "Зеленый остров", - говорится в сообщении.

На площадках будет организовано дежурство около 240 человек, привлечено 42 единицы техники, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Черкесске к месту крещенский купаний в парке "Зеленый остров" будет курсировать бесплатный транспорт из двух разных концов города.

Крещение Господне - один из 12 главных христианских праздников, отмечается 19 января.