В Липецкой области во всех роддомах прошли внеплановые внутренние проверки

По словам министра здравоохранения области Лилии Самошиной, регион находится в числе благополучных по показателям младенческой смертности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Внеплановые внутренние проверки прошли во всех роддомах и перинатальном центре Липецкой области после трагических событий в Новокузнецке. Об этом в Telegram-канале сообщила утвержденная 15 января в должности министра здравоохранения региона Лилия Самошина.

"Что мы уже сделали. Во всех роддомах и перинатальном центре прошли внеплановые внутренние проверки. Особое внимание - санитарно-эпидемиологическому режиму. Наши стандарты - одни из самых строгих. Мы усиливаем постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, чтобы предвидеть риски и действовать на опережение", - написала она.

По словам министра, в учреждениях работает круглосуточное видеонаблюдение. Администрация в режиме реального времени контролирует соблюдение всех протоколов. С каждым сотрудником проведены дополнительные инструктажи.

"Сегодня этот вопрос стал главным на аппаратном совещании в Минздраве. Мы обязаны сделать систему контроля еще надежнее. С завтрашнего дня начинаются выездные проверки специалистов министерства здравоохранения региона во все учреждения. Первым на очереди - роддом в городе Грязи", - добавила Самошина.

Отмечено, что Липецкая область находится в числе благополучных российских регионов по показателям младенческой смертности. Но хорошие цифры, по мнению министра, не должны успокаивать. "Любой трагический случай в стране - это сигнал к тотальной проверке собственной работы", - считает она.