В Вологодской области аварийность на дорогах снизилась на 13,5% за 2025 год

По словам губернатора региона Георгия Филимонова, впечатляющие результаты получены от введения дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уровень аварийности на дорогах Вологодской области снизился на 13,5% за 2025 год. После введения профилактических рейдов, с августа прошлого года, аварийность упала на 31,1%, сообщила пресс-служба губернатора.

"В целом за 2025 год зафиксировано снижение количества дорожных аварий на 13,5%, число дорожных аварий с пострадавшими - на 16,4%. На прежнем уровне осталось количество ДТП с погибшими. Команда правительства области ежедневно работает над тем, чтобы решить эту проблему", - привела пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова.

По его словам, впечатляющие результаты получены от введения дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Речь идет о еженедельных профилактических рейдах по выявлению нетрезвых водителей, которые ввели в августе. Так, с августа по декабрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го общая аварийность с участием нетрезвых водителей упала на 31,1%, количество ДТП с пострадавшими снизилось на 35,6%, с погибшими - на 34,7%.

Снижение аварийности с участием нетрезвых водителей наблюдается с момента введения в регионе ограничений по продаже алкоголя. С марта по декабрь 2025 года таких аварий стало меньше на 13,2%, на 25,7% снизилось количество дорожных происшествий с пострадавшими.