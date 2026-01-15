В чебоксарской школе приостановили занятия после обращения детей к врачам

В помещении школы, в том числе в пищеблоке, специалисты Роспотребнадзора взяли анализы и пробы для определения причин плохого самочувствия детей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 15 января. /ТАСС/. Образовательная деятельность приостановлена в школе в Чебоксарах, где за помощью к врачам обратились трое детей и значительное число учеников пропустили уроки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Чувашии.

По данным Минздрава Чувашской Республики, трое учащихся одного из образовательных учреждений Чебоксар обратились к врачам со схожими симптомами, которые связали с приемом пищи. Было отмечено, что двое детей в состоянии средней степени тяжести находятся в инфекционном стационаре, один ребенок лечится амбулаторно.

"[Взята] на контроль ситуация с массовым пропуском учебных занятий учащимися школы №50 в Чебоксарах в связи с плохим самочувствием. <…> В школе временно приостановлена образовательная деятельность", - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что в помещении школы, в том числе в пищеблоке, специалисты Роспотребнадзора взяли анализы и пробы для определения причин плохого самочувствия детей. Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров написал в телеграм-канале, что детям, родителям и педагогам рекомендовано соблюдать меры профилактики и обращаться к врачам при первых признаках заболевания.