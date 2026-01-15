Лечение пострадавших при взрыве в Коми согласуют с федеральными клиниками

Все пострадавшие находятся в реанимации и в палатах интенсивной терапии

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Лечение пострадавших при взрыве и последовавшем пожаре в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре будет согласовано с федеральными клиниками. В стационарах Коми остаются восемь пострадавших с диагнозом отравление продуктами горения и с ожогами, сообщила министр здравоохранения региона Ирина Кондратьева.

Читайте также Пострадали девять человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Четверо пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу Коми, еще четверо - в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара. Итого в стационарах на сегодня восемь человек. Есть отравление продуктами горения, ожоги кожных покровов и верхних дыхательных путей. Пациенты, которые находятся под наблюдением, осмотрены главными специалистами, будут осмотрены главными внештатными специалистами. Лечение будет согласовано с федеральными медцентрами", - сообщила министр, ее видеокомментарий размещен в официальном Telegram-канале администрации главы и правительства Коми.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, все пострадавшие находятся в реанимации и в палатах интенсивной терапии, из них четверо - в крайне тяжелом состоянии. Девятый пострадавший лечится амбулаторно.