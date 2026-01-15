В Донбассе и Новороссии усилили работу дорожных служб из-за снегопадов

В ДНР трассы очищают более 40 машин

ГЕНИЧЕСК, 15 января. /ТАСС/. Погодные условия осложнились в Донбассе и Новороссии из-за снегопада, дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, обработку дорог уже провели в восьми округах региона. "Из-за снегопада в регионе осложнились погодные условия. Дорожные службы работают в усиленном режиме, ситуацию держим под контролем. <…> Прошу водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать погодные условия. При необходимости бригады оперативно выйдут на новые участки", - написал он.

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко призвал водителей придерживаться основных трасс и не сворачивать на проселочные дороги. Он отметил, что коммунальная техника работает на всех основных направлениях республики. Трассы очищают более 40 машин, уже использовано более 560 тонн пескосоляной смеси. В ЛНР также обрабатывают дороги противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката. "Сейчас на трассах региона трудится свыше 400 специалистов. Задействовано до 300 единиц спецтехники", - уточнил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры и транспорта республики Альберт Апшев.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий дал поручение подразделениям правительства работать в режиме немедленного реагирования. "Каждое сообщение от жителей о сложных участках дорог, заносах или других проблемах, связанных со снегопадом и заморозками, должно быть принято в работу максимально быстро. Также прошу жителей региона: учитывайте обстановку на дорогах, будьте предельно внимательны, сохраняя особую осторожность на дорогах", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.