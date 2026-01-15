В часовне аэропорта Внуково прошел молебен с частицей мощей Николая Чудотворца

На богослужение собрались сотрудники и руководство аэропорта, пассажиры и местные жители

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Соборный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу состоялся 15 января перед иконой с частицей мощей святителя в часовне терминала А аэропорта Внуково, участие в молебне приняли пассажиры, сотрудники и руководство аэропорта. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

"15 января 2026 года в часовне святителя Николая Чудотворца в терминале А аэропорта Внуково верующие получили возможность поклониться частице мощей одного из самых почитаемых православных святых - святителя Николая Чудотворца. Настоятель храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии иерей Димитрий Бованенко совершил соборный молебен с акафистом Покрову Божией Матери, святому Архангелу Михаилу и святителю Николаю", - говорится в сообщении.

На богослужение собрались сотрудники и руководство аэропорта, пассажиры и местные жители, уточнили во Внуково.

В сообщении отмечается "символичность" молитвенного почитания святого Николая, считающегося покровителем путешествующих. "Аэропорт, ежедневно встречающий и провожающий тысячи людей, становится местом, где каждый может попросить заступничества в дороге", - подчеркивается в Telegram-канале.

По представленным данным, созданная на пожертвования сотрудников аэропорта часовня была освящена летом 2025 года епископом Павлово-Посадским Силуаном по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она открыта для посещения круглосуточно.